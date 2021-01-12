В Киеве хулиганы побили окна четырех вагонов метро. Фото

В Киеве во вторник, 12 января, неизвестные повредили окна четырех вагонов метро.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook. В компании также поделились фотографиями побитых хулиганами стекол.

Инцидент произошел вечером, в период с 19:00 до 19:30, между станциями "Дарница" и "Черниговская". Сколько человек нарушили порядок, неизвестно.

Никто из пассажиров не пострадал. Детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

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