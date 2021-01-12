В Киеве хулиганы побили окна четырех вагонов метро. Фото
В Киеве во вторник, 12 января, неизвестные повредили окна четырех вагонов метро.
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook. В компании также поделились фотографиями побитых хулиганами стекол.
Инцидент произошел вечером, в период с 19:00 до 19:30, между станциями "Дарница" и "Черниговская". Сколько человек нарушили порядок, неизвестно.
Никто из пассажиров не пострадал. Детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 11 января мужчина упал со ступенек во время перехода между станциями метро. Пострадавший травмировал спину.
3 января в центре столицы на одной из станций метро образовалась толкучка: на входе собрались десятки людей, часть была без масок, один из них ногой сломал турникет. О соблюдении социальной дистанции между пассажирами для профилактики заражения коронавирусом речь даже не шла.
28 декабря на станции "Оболонь" в Киеве мужчина ударил в лицо сотрудницу метрополитена. По данным нашего источника, женщина сделала ему замечание из-за неправильно надетой маски.
5 ноября на платформе станции метро "Славутич" мужчина напал с ножом на полицейского. Коп также сделал нарушителю замечание из-за отсутствия маски.