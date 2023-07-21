Местами кратковременные дожди и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 22 июля, днем умеренные, местами сильные дожди, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевской области на 22 июля. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди; днем умеренные, местами сильные дожди, местами гроза. Температура ночью 12-17°С, днем 20-25°С; по Киеву ночью 15-17°С, днем 20-22°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Мироновка +19°С…+21°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +18°С…+20°С; Барышевка +18°С…+20°С; Борисполь +19°С…+21°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 22 июля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром ожидается дождь, который днем вступит в силу, но к вечеру начнет стихать.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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