Местами грозы и до +32°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 24 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 24 июня, синоптики днем прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 24 июня. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура по области ночью 15-20°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 28-30°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в следующие 5 суток на Киевщине характер погоды изменится. Температура воздуха ощутимо снизится, в следующие несколько дней ожидаются дожди с грозами.

"Не попадайте под грозу и не забывайте о зонте", – призвали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем будет идти дождь с грозой, которому вечером на смену придет дождь.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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