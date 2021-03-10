Марина Порошенко – о предоставлении домедицинской помощи в метро Киева: преступление этого не уметь!
Работники Киевского метрополитена должны владеть практическими навыками оказания домедицинской помощи пассажирам, пострадавшим от несчастных случаев, преступлений, или оказались в состоянии, опасном для их жизни и здоровья.
Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета Марина Порошенко во время рассмотрения проекта решения "О внесении дополнений в "Правила пользования Киевским метрополитеном", сообщила пресс-служба политсилы в Facebook.
"Умение оказывать домедицинскую помощь – это обязанность работников метрополитена и это преступление, если они до сих пор этого не умеют!" – подчеркнула она.
Комиссия единогласно поддержала проект решения, а сама Порошенко отметила, что из-за неумения оказать помощь можно потерять человеческую жизнь.
"Как врач я хорошо понимаю важность владения навыками оказания домедицинской помощи и в течение многих лет мы воплощали проект, в рамках которого учили школьников из разных областей Украины предоставлять домедицинскую помощь. Я убеждена, что любой гражданин должен знать, как оказать эту помощь, поскольку из-за неумения и растерянности мы теряем не просто драгоценные минуты, мы теряем человеческие жизни. А это недопустимо!" – подчеркнула Марина Порошенко.
Согласно статистике, Киевский метрополитен только в 2020 году перевез 279 484 000 пассажиров. Подземное расположение станций существенно увеличивает время, за которое бригады экстренной или скорой медицинской помощи могут прибыть на платформу станции, в то же время помощь, оказанная пострадавшему в первые 4 минуты увеличивает шансы на спасение на 30%.
Решение, поддержанное профильной комиссией, позволит пассажирам, которые оказались в неотложном состоянии, иметь возможность получить от работников КП "Киевский метрополитен" домедицинскую помощь до прибытия бригады экстренной или скорой медицинской помощи и, соответственно, спасти им жизнь и минимизировать последствия влияния такого состояния на здоровье.
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