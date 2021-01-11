Супермаркеты в Киеве решили перехитрить локдаун и торгуют "запрещенкой"

Магазины в Киеве идут на разные ухищрения и торгуют товарами, продажа которых временно запрещена из-за введенного с 8 января локдауна.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, например, в супермаркете Varus предлагают оформить такую продукцию через сайт и получить на кассе через 10 минут.

Теоретически, покупатель может, находясь в магазине, сделать заявку, собрать в корзину разрешенные товары и забрать вместе с онлайн-заказом.

Покупатели могут сделать заказ через сайт.

Покупателям также предлагают приобрести "запрещенку", оформив ее на сайтах магазинов, и забрать лично или через курьера.

В супермаркете Metro в Деснянском районе столицы такие товары выдаются через отдельную точку, которую, по словам продавцов, оборудовали с другой стороны магазина.

Metro продает "запрещенные" товары на отдельной точке только после предварительного заказа.

Стеллажи с "запрещенными" товарами закрыты лентой.

На одном из самых больших вещевых рынков Киева – "Троещинском" – все торговые точки закрыты. По словам охранников, они возобновят свою работу только после отмены локдауна.

Троещинский ранок закрыт до конца локдауна.

Стоит отметить, что некоторые покупатели нарушают карантинные ограничения, в частности, носят маски опустив ниже носа или сдвинув их на линию рта.

Сотрудники магазинов также могут неправильно носить маски.

Чаще всего нарушают люди старшего возраста.

Магазин во время локдауна.

"Эпицентр" в Киеве также собирает возле гипермаркета желающих сделать покупки. Покупатели не придерживаются социальной дистанции, не все надевают маски, а некоторые развлекаются, делая селфи на фоне толпы. Чаще всего нарушают люди старшего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в последний день перед зимним локдауном, 7 января, люди устроили массовые гулянья. Украинцы пошли развлечься в торговые центры страны.