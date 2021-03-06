В Киеве обнаружили почти 700 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 5 марта, коронавирусом в Киеве заразились 682 человека.

В Киевской области зафиксировали 595 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 141 598 киевлян, в области – 78 263.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 753 человека (+18 за сутки), вылечились 96 287 пациентов (+138). Продолжают бороться с вирусом 42 558 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 6 марта, в Украине официально подтвержден 1 394 061 случай коронавирусной инфекции. Из них 9 144 – обнаружено за прошедшие сутки.