Коронавирусом в Киеве заразились еще 160 человек

За минувшие сутки, 31 января, коронавирусом в Киеве заразились 160 человек.

В Киевской области зафиксировали 100 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 128 549 киевлян, в области – 69 325 больных.

Скончался от COVID-19 в Киеве всего 2 371 человек (+6 за сутки), вылечились 69 322 пациента (+764). Продолжают бороться с вирусом 56 856 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в Украине официально подтверждены 1 221 485 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2030 – обнаружено за прошедшие сутки, что стало наименьшим приростом с августа 2020 года.