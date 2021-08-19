Кличко: вакцинация – единственный способ избежать стремительного распространения вируса и повторения строгих ограничений

Массовая вакцинация – единственный способ избежать стремительного распространения вируса и повторения локдауна. Киев сейчас уже готовится к возможной следующей волне пандемии.

Об этом в эфире Украинского радио заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он выразил надежду, что киевляне услышат призывы прививаться.

"Ибо единственной защитой от дальнейшего распространения коронавируса является массовая вакцинация. Мы сегодня делаем все. И каждый день большое количество киевлян, 20-30 тысяч человек прививаются в столице. Я надеюсь, эта тенденция не уменьшится. И к концу года почти все жители столицы получат прививки", – отметил мэр.

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"Я надеюсь, что все прислушаются. И мы избежим страшных вещей. Избежим новых ограничений на транспорте, спецпропусков и других суровых ограничений. Единственный выход сегодня – это вакцинация", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что город готовится к возможной следующей волне пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.

"Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Даже к худшему. Но будем делать все, чтобы этого избежать. Больницы готовы, кровати есть, в том числе и оборудованные подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты", – отметил Кличко.