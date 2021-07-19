Кличко в свой юбилей показал, на что способен чемпион в 50 лет
Мэр Киева Виталий Кличко, который 19 июля отмечают юбилей, показал спортивные и экстремальные упражнения, которые может делать в 50 лет. В частности, прыжки с парашютом с высоты 5000 метров он соединил с трюками в воздухе.
Видео глава столицы обнародовал на своей странице в Facebook. Также на кадрах Кличко покорил горную вершину высотой более 5000 метров, совершив восхождение на гору Казбек.
Также мэр Киева продемонстрировал, как во время утренней тренировки преодолевает на велосипеде дистанцию в 50 километров и как подтягивается на перекладине 50 раз.
"Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов. Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное – иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верит в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 – только экватор!" – отметил в заметке к видео Кличко.