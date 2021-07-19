Кличко в свой юбилей показал, на что способен чемпион в 50 лет

Мэр Киева Виталий Кличко, который 19 июля отмечают юбилей, показал спортивные и экстремальные упражнения, которые может делать в 50 лет. В частности, прыжки с парашютом с высоты 5000 метров он соединил с трюками в воздухе.

Видео глава столицы обнародовал на своей странице в Facebook. Также на кадрах Кличко покорил горную вершину высотой более 5000 метров, совершив восхождение на гору Казбек.

Видео дня

Также мэр Киева продемонстрировал, как во время утренней тренировки преодолевает на велосипеде дистанцию в 50 километров и как подтягивается на перекладине 50 раз.

"Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов. Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное – иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верит в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 – только экватор!" – отметил в заметке к видео Кличко.