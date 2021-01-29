В Киеве взялись за проверку частных "пансионатов" для пожилых людей

В Киеве продолжаются проверки частных "пансионатов" для пожилых людей, уже возбуждены уголовные дела в отношении девяти таких заведений.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, в пятницу, 29 января.

"После трагедии в Харькове дали поручение проверить, работают ли в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей. Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и департамента социальной политики КГГА, на сегодняшний день обнаружили в столице 33 частных так называемых "пансионата для пожилых людей" и реабилитационных центров. И проверки в столице продолжаются", – сообщил он.

Мэр Киева отметил, что сегодня власть фактически не может влиять на деятельность таких частных учреждений, законодательно этот вопрос не урегулирован.

"Я убежден, что контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть у местной власти. От этого зависит безопасность людей и их жизни. Город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГСЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных учреждений для пожилых людей. чтобы не допустить трагедий в будущем. Я призываю депутатов Верховной Рады, Кабинет Министров, ускорить разработку и внедрение норм и критериев предоставления услуг такими заведениями, чтобы был законодательный контроль за их деятельностью", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL , в Харькове 21 января загорелся двухэтажный жилой дом (улица Нижняя Гиивська, 150Б), переоборудованный под дом престарелых. На месте ЧП нашли тела 15 человек, еще 11 человек пострадали.