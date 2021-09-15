Кличко: с начала года по туристическому сбору бюджет столицы получил 22 миллиона гривен

За счет туристического сбора с начала года бюджет столицы получил 22 миллиона гривен. Посетили Киев на сегодняшний день около 300 000 иностранцев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Эксклюзив" с Валерием Калнышем на телеканале Прямой. Он отметил, что туризм – одна из важных сфер города.

"Киев привлекательный и тем, что цены по сравнению с другими странами, гораздо ниже. Но, например, одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов в сутки. Это проживание в гостиницах, это посещение ресторанов и кафе, концертов", – сказал Кличко.

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"С начала года, только от туризма бюджет нашего города получил более 22 миллионов гривен", – добавил мэр.

Стоит отметить, что 5-ю часть от общего количества туристов на сегодня составляют туристы из стран Ближнего Востока. А больше всего в Киев едут туристы из США – более 26,5 тыс. человек с начала года, из Израиля – более 22 тыс человек и Турции – более 21 тыс. человек.

С Ближнего Востока в этом году Киев посещают туристы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Турции. Что касается Саудовской Аравии, то с начала года оттуда приехало более 13 тыс. туристов. Поскольку появилось прямое авиасообщение между странами. И в июле прошлого года был введен безвизовый режим между странами. Кроме того, большинство стран Европы остается для туристов из Аравии закрытыми.