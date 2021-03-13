Кличко с главами районов Киева пострелял на полигоне. Фото подготовки

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с заместителями главы КГГА и главами столичных районов принял участие в учениях по организации территориальной обороны.

Об этом сообщает официальный Telegram канал главы столицы. Известно, что мероприятие состоялось в учебном центре "Десна".

"Прибыли утром с заместителями главы КГГА и главами столичных районов в учебный центр" Десна ". Участвуем в учениях по организации территориальной обороны", – написал Виталий Кличко.

Мэр сообщил программу учений: вначале - тренажерная подготовка, а дальше на полигоне тактическая подготовка, обкатки боевых машин, упражнения по стрельбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко пожаловался, что бюджету Киева оставляют мало денег. С направленных в 2020 году в госбюджет Украины 562 млрд гривен собранных налогов, Киеву оставили только 49 млрд гривен.

За счет трансфертов из госбюджета столица получила 8,5 млрд.

Мэр Киева добавил, что из-за недостаточного финансового ресурса, столица не может реализовать "много вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности города".