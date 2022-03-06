Кличко рассказал, как Киев готовится дать отпор российским оккупантам

Военные и бойцы ТРО Киева готовы дать отпор российским оккупантам. Город продолжает готовиться к обороне и аккумулирует все необходимые ресурсы.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Моральный дух украинских защитников, несокрушимый.

"Друзья! Дорогие киевляне! Бои идут близко от Киева. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы. Для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения. Сегодня проехался по некоторым блокпостам, установленным на въездах в Киев. Наши военные, тероборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу. Моральный дух – несокрушимый! И сказали, что будут защищать Киев любой ценой. Город – сердце нашего государства. Столица Украины сегодня – и форпост свободы всей Европы! Киев мы не отдадим", – подчеркнул Кличко.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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