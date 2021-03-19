Кличко рассказал, как будут учиться школьники после весенних каникул

В Киеве после завершения весенних каникул школы города начнут обучение в дистанционном режиме с 29 марта.

Мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 марта, напомнил, что школьники 5-11 классов ушли на отдых на два дня раньше.

"А младшая школа пойдет на каникулы с завтрашнего дня (20 марта – Ред.). После их завершения школы начнут обучение в дистанционном режиме – до 9 апреля. Кроме младших классов. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев", – сказал Кличко.

По словам мэра столицы, детские садики города будут работать. Наполненность в них сегодня – более 50%. Вместе с тем, во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию.

Также должны усилить санитарный режим и контроль в помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения.