Кличко: просмотр стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте Киева пока в процессе обсуждения

Вопрос пересмотра стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте Киева вынесен пока на обсуждение. Инициированный процесс публичных консультаций. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевского городского совета.

"Сегодня, вижу, будет эмоциональный и напряженный день для столицы. – В парламенте попытаются протянуть спецпроцедуру для принятия закона о столице, к которому много вопросов… Под Киевсоветом собрали акцию – против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. И нагнетают эмоции, – сказал Кличко." – Я вчера заявил и еще раз повторю относительно тарифов. Вопрос пересмотра стоимости тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет! Первый заместитель председателя КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева", – добавил он.

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Мэр Киева напомнил, что коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" еще весной обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости. Ведь произошел значительный рост цен на энергоносители, являющийся главной составляющей стоимости тарифа.

Также, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали на это из столичного бюджета более 2 млрд гривен.

"Мы с вами здесь принимали такое решение. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация из городского бюджета на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн, – подчеркнул мэр. – То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Потому весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации: за какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы, обновлять тот же общественный транспорт?", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что вопрос повышения стоимости проезда для киевлян чувствителен. Но подчеркнул, что вынесено оно только на обсуждение.

"Это – проект, а не принятое решение! Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет! Но мы должны понимать и решить, откуда мы возьмем средства, чтобы удержать цены на проезд на нынешнем уровне, – сказал Виталий Кличко. – И предлагаю без эмоций, политизации работать над вопросами, которые мы должны рассмотреть сегодня: "Спецпроцедур" у нас нет. Давайте рассматривать и принимать решения взвешенно, профессионально и в интересах общества!" – обратился к депутатам Киевсовета Виталию Кличко.