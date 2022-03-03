Кличко призвал не оставлять машины возле железнодорожного вокзала Киева

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Столичная власть попросила не оставлять свои автомобили возле Центрального железнодорожного вокзала Киева. Машины мешают эвакуации мирного населения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Бесконтрольно оставленный транспорт может быть конфискован на нужды обороны столицы.

"Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас заброшенные автомобили, блокирующие подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие", – рассказал Кличко.

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Мэр добавил, что военная администрации Киева сделала предупреждение. Бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, которые блокируют проезд и эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева.

"Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают", – резюмировал Кличко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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