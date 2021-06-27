Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии открытия сквера в честь Героя Украины генерал-майора Максима Шаповала и памятного знака, посвященного украинским разведчикам.

"Наш гражданский долг – уважать каждого защитника Украины. И мне особенно приятно открывать сегодня сквер в честь легендарного разведчика, Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала. – Настоящего патриота и профессионала, достижение которого имеют особое значение в борьбе с российским агрессором", – сказал Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Мэр напомнил, что Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года. Он был убит наемником, действия которого координировались ФСБ России и ГРУ ГШ вооруженных сил РФ.

Видео дня

"Раньше мы открыли мемориальную доску, которую установили на фасаде дома, где жил Максим Шаповал. Его именем уже назвали улицу, на которой он жил. И я искренне благодарен громаде Соломенского района, всем людям, с которыми мы создавали этот красивый сквер и установление в нем памятного знака, посвященного украинским разведчикам", – отметил Кличко.

Напомним, что во время общественных обсуждений в июле 2017 года киевляне инициировали предоставление статуса сквера участку на Воздухофлотском проспекте, 11-13 и присвоения ему имени Максима Шаповала.

Статус сквера участку Киевсовет предоставил в январе 2019 года.

На заседании 10 июня 2021 депутаты Киевского городского совета проголосовали за присвоение скверу имени Героя Украины Максима Шаповала – разведчика, участника АТО, генерал-майора Вооруженных сил Украины.

В центре сквера установили садово-парковую скульптуру с эмблемой Главного управления разведки МО Украины – памятный знак, посвященный украинским разведчикам. Автор проекта – народный художник Украины Николай Илькович Билык.