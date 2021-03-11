Кличко пожаловался, что бюджету Киева оставляют мало денег

Из направленных в 2020 году госбюджет Украины 562 млрд гривен собранных налогов, Киеву оставили только 49 млрд гривен.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета, за счет трансфертов из госбюджета столица получила 8,5 млрд, передает пресс-служба КГГА.

"Поэтому разговоры, что, мол, Киев дотируют, дают много средств, не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить, что Киев формирует большую часть Госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы", – отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что из-за недостаточного финансового ресурса, столица не может реализовать "много вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности города"

Отметим, что депутаты Киевского городского совета приняли бюджет столицы на 2021 в декабре прошлого года. Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Киеватодоре" рассказали, какие дороги обновят в 2021 году.