Кличко поздравил украинских альпинистов, которые покорили вершину более 8 тысяч метров

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинских альпинистов, которые покорили неприступный восьмитысячник в Гималаях, известный как К2 или Чогори. Это вторая вершина в мире по высоте после Эвереста и первая по сложности.

В своем Facebook глава столицы подчеркнул, что такое восхождение требует отличной физической подготовки, мужества и великой цели – добраться до вершины. Ведь известно, что К2 называют горой-убийцей, поскольку она имеет очень сложный ландшафт. На этой вершине, высотой 8611 метров, погибает до 23% горовосходителей.

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"Но четверо украинцев покорили вершину! Ирина Галай стала первой украинкой, которая побывала и на Эвересте, и на К2. Оксана Литинская – вторая украинка после Ирины – которая тоже покорила К2. Также восхождение совершили Валентин Сипавин – мировой чемпион по ледолазанию и альпинист с мировым именем. И Дмитрий Семеренко – опытный альпинист-высотник", – отметил мэр столицы.

"Как человек, который недавно покорила Казбек, взойдя на вершину в 5000 метров, я понимаю насколько сложно было нашим альпинистам преодолеть более 8000 м. Это – невероятная сила тела и сила духа. Когда через боль, физическую нагрузку, холод и риск жизнью ты упорно идешь к цели – поднимаешься на вершину. Желаю нашим героям новых высот и вершин во всем! И сам тоже готовлюсь к новому восхождению", – написал Кличко.