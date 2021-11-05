Кличко поздравил работников соцсферы столицы с профессиональным праздником

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил в мэрии работников социальной сферы столицы с профессиональным праздником, который они будут отмечать на днях. И вручил почетные грамоты Киевского городского головы.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Он отметил важность работы сотрудников соцсферы, которые оказывают помощь попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

"Рад лично поздравить вас с профессиональным праздником – Днем соцработника. У вас сложная, но очень важная работа. Вы приходите на помощь тем, кому она нужна. Вы оказываете поддержку людям, имеющим проблемы со здоровьем – детям, одиноким пожилым киевлянам. Даете надежду тем, кто отчаялся. Кто остался без семьи и опоры или попал в сложные жизненные обстоятельства", – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что сегодня социальная работа и помощь – важное направление политики города. В социальной сфере Киева работает более 6 тысяч специалистов, оказывающих услуги около 700 тысячам киевлян.

Среди их подопечных – пенсионеры, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, люди с инвалидностью, ветераны АТО и их семьи, паллиативные больные и другие категории населения.

"Социальная сфера – это не только материальная помощь. Сегодня в Киеве оказывают следующие социальные услуги: уход на дому, паллиативный уход, социальная адаптация, консультирование, транспортные услуги, социальная, психологическая, педагогическая помощь. Физическая реабилитация и медицинское сопровождение. Для детей с инвалидностью есть такая услуга как дневной уход. Город уделяет особое внимание услугам паллиативного и ухода на дому, которые получают более 11 тысяч киевлян. Ежедневно почти тысяча социальных работников территориальных центров социального обслуживания покупают и доставляют продукты, промышленные товары, медикаменты", – сообщил мэр столицы.

Он отметил, что социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке жилья, оказывают помощь в оплате коммунальных услуг, оформлении документов.

"То есть, социальные работники – незаменимые помощники, и часто – друзья для людей, нуждающихся в помощи и поддержке. С начала пандемии вы – тоже на передовой в преодолении последствий распространения вируса. В прошлом году, в условиях строгих ограничений, вы обеспечили доставку более 60 тысяч продуктовых наборов людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. И благодаря вашей работе удалось тогда обезопасить многих пожилых людей от риска заразиться коронавирусом", – подчеркнул мэр.

"Социальные работники – это люди с большим сердцем! Вы каждый день сталкиваетесь с человеческими проблемами и одними из первых приходите на помощь. И я благодарю вас за это! Сил вам, мира, благополучия и тепла в ваших семьях!" – пожелал Кличко.