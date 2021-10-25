Кличко поздравил Муниципальную охрану Киева с годовщиной основания и поблагодарил за службу

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил Муниципальную охрану Киева с четвертой годовщиной основания. На этом коммунальном предприятии из шести сотен сотрудников – 90% ветеранов АТО / ООС.

Об этом глава Киева написал в своем Telegram-канале. Кличко отметил, что работа в муниципальной охране позволяет не только выполнять важную миссию, но и социализироваться после участия в войне на востоке Украины.

"К годовщине муниципалы собственными силами и средствами на территории своего тренировочно-оздоровительного комплекса создали Мемориал павшим героям в противостоянии российской агрессии. А для меня большой честью стало получить из рук ветеранов "Багровый Крест" – награду за самый успешный в Украине проект по интеграции ветеранской общественности в систему муниципальной безопасности. Благодарю каждого за службу – тех, кто защищает независимость нашего государства на востоке Украины, и тех, кто сегодня помогает поддерживать безопасность киевлян. Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.