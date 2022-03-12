Кличко посетил Центральный железнодорожный вокзал столицы и рассказал, как происходит эвакуация. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Центральный железнодорожный вокзал, откуда отправляют поездами эвакуированных жителей городов под столицей, где сегодня продолжаются бои и рассказал, как происходит эвакуация.

Об этом глава столицы написал на своей странице в Facebook.

Сегодня посетил Центральный железнодорожный вокзал столицы, откуда отправляют поездами эвакуированных жителей Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля. Небольших городов под Киевом, где сегодня продолжаются бои.

Столица помогает в Киевскую область вывозить мирных жителей, предоставляет автобусы, доставляет людей на железнодорожный вокзал. За последние 3 дня поездами на Западную Украину отправили более 10 тыс.спасенных от огня оккупантов людей. Сегодня на вокзал прибыл первый автобус с женщинами и детьми из Чернигова, где враг буквально уничтожает город. А завтра ждут эвакуированных из населенных пунктов Броварского направления", – написал Виталий Кличко.

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Мэр Киева поблагодарил столичных спасателей, киевских транспортников, которые помогают освобождать от осады и обстрелов жителей Киевской области. Спасибо работникам железной дороги, волонтерам и полиции.

"Спасибо нашим Вооруженным силам, которые героически защищают нашу землю!"

Вместе выстоим! Слава Украине!", – написал Виталий Кличко.