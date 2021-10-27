Кличко показал видео из реанимации столичной больницы: врачи говорят о необходимости локдауна

Коронавирус все быстрее распространяется по Киеву и приближает коллапс медицинской сферы. Число тяжелых госпитализированных увеличивается, а медики работают на грани своих возможностей и говорят о необходимости локдауна. Среди 54 умерших от COVID-19 за минувшие сутки оказался, в частности, годовалый ребенок.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, опубликовав видео из реанимационного отделения Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом. 97% процентов госпитализированных в это заведение – невакцинированные (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", – сообщил глава столицы.

Видео дня

По его словам, в настоящее время в киевских больницах подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и работа в этом направлении продолжается.

"С оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек", – предостерег Кличко.

Он отметил, что если темпы распространения заболевания не снизить, они скоро могут закончиться.

Мэр в очередной раз обратился к киевлянам и всем украинцам с призывом быть осторожными и прекратить недооценивать опасность.

"Вирус – агрессивен и поражает всех – детей, молодежь, взрослых. И болезнь имеет более тяжелое течение. Берегите свое здоровье – соблюдайте элементарные правила безопасности, сделайте прививки!" – подчеркнул Кличко.

Он акцентировал, что вакцинация является единственным способом предотвратить стремительное распространение вируса, не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизнь людей.

Также, как видно на опубликованном видео, ситуацию с коронавирусом в Киевской городской клинической больнице №4 прокомментировала главный врач Татьяна Мостепан. По ее словам, в медучреждении 455 кислородных коек, все они заняты, загруженность больницы – на уровне 90%.

"Расход кислорода составляет около 7 тонн. Такого не было никогда! В трудные времена было 4-5 тонн в сутки. Сегодня ни одного пациента в больнице нет некислородного. В предыдущую волну мы такого течения не видели", – отметила она.

Также главврач подчеркнула, что вакцинированных пациентов в стационаре – около 3%, в реанимации – ни одного. В общем, у людей, получивших прививку, нет таких агрессивных изменений и такого течения болезни, как у тех, кто ее не сделал.

"Действительно, вакцинированному можно заболеть, это правда, но течение болезни будет совершенно иным, особенно у людей из группы риска!" – предупредила Мостепан.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 1416 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за 26 октября болезнь подтвердили у 22 574 граждан. Поправились в столице 573 киевлян, умерли – 54.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая инфекционистка Минздрава Ольга Голубовская заявила, что пандемия коронавируса в Украине набирает обороты и уже через две-три недели может достичь своего пика. Уже в ближайшее время "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19 может быть введен почти во всех областях.