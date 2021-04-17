Кличко ответил Шмыгалю на предложение уволиться

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что уволить его с должности могут киевляне, которые и избрали его мэром города. Таким образом он ответил на предложение премьера Дениса Шмыгаля обратиться к президенту Украины Владимира Зеленского о назначении нового главы КГГА.

Об этом Кличко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 16 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Таким образом Шмыгаль ранее отреагировал на слова Кличко о необходимости введения локдауна. Он отметил, что у мэра Киева есть больше всего ресурсов для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Мы не можем здесь лечить, а там – позволить гулять. У нас 13 регионов находятся в "красной" зоне, больше половины страны..."Укрзалізниця" запускает дополнительные поезда на Закарпатье, мы понимаем, что сейчас будем распространять инфекцию", – сказал Кличко.

Глава Киева отметил, что невозможно защитить жизни людей, если в одном регионе введен локдаун, а в другом, который находится рядом, жестких ограничений нет.

Напомним, Кличко сообщил, что в столице разработают дополнительные противоэпидемические правила и меры на Пасху и майские праздники.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 16 марта, коронавируса в Киеве заразились 1112 человек. В Киевской области зафиксировали 965 новых зараженных.