Кличко открыл в столице Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины в российско – украинской войне у Михайловского собора. А потом принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС, который возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллее.

"На этом месте, год назад, мы заложили капсулу строительства нового Мемориала в столице. – Мемориала памяти киевлянам, нашим героям, которые отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Украины на востоке государства, – сказал мэр столицы. – Сегодня, 29- го августа – трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день, 7 лет назад, части вооруженных сил России, вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы с Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также – символом героизма украинских защитников, – сказал Кличко. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг ... И сегодня мы открываем Мемориал, возведенный в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее", – подчеркнул Кличко во время церемонии открытия.

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Мэр напомнил, что в целом почти 32 тысячи киевлян прошли через войну на востоке Украины. А 400 наших защитников, к сожалению, погибли. И предложил почтить их память минутой молчания.

"Уважая память тех, кто погиб, мы должны помнить и заботиться о живых. Город, как может, поддерживает семьи павших героев, выделяет материальную помощь, за счет бюджета столицы обеспечивает оздоровление детей. Помогаем также ветеранам, которые получили тяжелые ранения . Я инициировал отдельное решение. – об обеспечении участников российско-украинской войны, потерявших конечности во время боевых действий, новыми, специально оборудованными автомобилями. Речь идет о 9 ветеранах. Соответствующий проект решения Киевсовет рассмотрит на одном из ближайших заседаний", – сказал Кличко.

Также он отметил, что кроме материальных вещей, нашим воинам и их семьям важна моральная поддержка, наша благодарность и наша память.

"В прошлом году мы взяли обязательство построить Мемориал памяти погибшим киевлянам – защитникам. Потому что это наш общий долг – почтить и увековечить память о наших павших героях. – Тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины. Сегодня мы выполняем свое обязательство. Перед павшими и перед живыми ... И низко кланяемся всем украинским защитникам. Слава Украине! ", – отметил Виталий Кличко.

В церемонии открытия Мемориала приняли участие матери и жены погибших героев-киевлян, ветераны русско-украинской войны, представители городской власти.

Композиция Мемориала создана из гранита и металла. Основная площадка вымощена гранитными плитами, дорожки выложены тротуарной плиткой. Также обустроили освещение, полив, обновили под объектом коммуникации, провели благоустройство территории возле Мемориала.

Напомним, что в августе 2018 года, сотрудники КСУ "Киевский городской центр помощи участникам АТО" внесли предложение установить памятный комплекс Героям киевлянам, погибших за территориальную целостность и независимость Украины.

В сентябре 2018 создали рабочую группу, по результатам работы которой определили местоположение Мемориального комплекса.

В начале 2019 Департамент градостроительства и архитектуры г.. Киева объявил открытый Всеукраинский архитектурный конкурс на определение лучшего эскизного проекта мемориального комплекса. Победил в конкурсе проект архитектора Натальи Абаньковой.

29 августа 2020 года в День памяти защитников Украины мэр Киева Виталий Кличко вместе с семьями погибших героев-киевлян и ветеранами принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Мемориального комплекса.