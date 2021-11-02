Кличко открыл в Киеве полностью обновленный детсад: чем особенно заведение. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции детский сад №741 в Дарницком районе города – на проспекте Николая Бажана, 7е. Теперь это – еще один современный столичный садик, которым можно гордиться.

Как отметил глава столицы, заведение было введено в эксплуатацию в 1985 году, пишет пресс-служба. Через 10 лет учебное заведение закрыли, а его помещение передали в аренду.

"В 2019 году мы вернули сад городу, решили осуществить реконструкцию и возобновить его работу. Начали полное обновление год назад – в марте 2020 года. Теперь это – еще один современный столичный садик, которым можно гордиться. – Уже 34-й из построенных или полностью реконструированных детсадов за последние годы в столице", – сообщил Кличко.

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"Самое дорогое, что у нас есть, это – наши дети. И мы делаем все возможное, чтобы они росли и учились в хороших условиях. Поэтому треть бюджета нашего города сегодня направляем на сферу образования", – добавил мэр Киева.

В учреждении дошкольного образования провели внешние и внутренние отделочные работы, установили оборудование индивидуального теплопункта, вентиляционных камер, обустроили пищеблок, прачечные. Полностью обновили системы внутреннего водоснабжения, канализации, электроосвещения. Установили сантехнические приборы и электрооборудование. Смонтировали системы вентиляции и кондиционирования, наружного освещения, противодымной защиты, оповещения о пожаре и управлении эвакуированием людей, видеонаблюдение.

Приобрели всю необходимуюя мебель и оборудование для групп, помещений для музыкальных и физкультурных игр и занятий. Осуществили благоустройство территории, озеленение, смонтировали теневые навесы и оборудование для детских площадок.

Сад – энергосберегающий, ведь имеет солнечные панели на крыше. Поэтому частично будет самостоятельно покрывать потребности в энергопотреблении, особенно во время аварийных отключений. Это второй садик в столице с такими возможностями.

Также дошкольное заведение имеет теплый пол в группах на первом этаже.

В здании, кроме детских комнат, есть музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, комната ручного труда, игротека, компьютерная комната. Будет удобным заведение и для маломобильных групп: имеет пандус на входе и пристенные перила.

У нового сада также есть современная система доступа: диспетчерский пункт, система видеонаблюдения и электронный контроль доступа на территорию.

На территории детского сада есть 12 детских игровых площадок, одна из которых имеет оборудование для детей с особыми потребностями, спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой, малая спортивная площадка, автогородок, внутренний двор с летним театром и сценой.

Заведение рассчитано на 12 групп – 220 мест. И начнет свою работу уже через неделю.

Напомним, только в этом году в Киеве открыли два полностью обновленных садика: в Оболонском и Дарницком районах. А до конца года планируют открыть еще 2 детсада – в Святошинском районе города. Также в этом году завершили пристройку в одну из школ столицы и продолжают надстройку дополнительного этажа в еще одну школу – в Голосеевском районе.