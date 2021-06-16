Кличко отчитался об аудитах в структурных подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях города

За 2020 и 5 месяцев этого года Департамент финансового контроля и аудита КГГА совершил 56 аудитов и проверок в структурных подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях города. Все материалы, где были выявлены нарушения, передали в правоохранительные органы. Всего за несколько лет город осуществил почти 400 таких аудитов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время заседания коллегии КГГА, где заслушали доклад директора Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА Оксаны Колтик о соблюдении финансово-бюджетной дисциплины предприятиями, учреждениями и организациями коммунальной формы собственности города Киева, финансируемых за счет средств городского бюджета, сообщила пресс-служба главы столицы.

Видео дня

"Только что мы услышали отчет Департамента аудита за прошлый год и за 5 месяцев этого года. Как видим, совершили за это время 56 аудитов в структурных подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях города. Все материалы, где были выявлены нарушения, передали в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. Отмечу, что за несколько последних лет в целом мы провели почти 400 аудитов и проверок. И делаем их системно – именно для того, чтобы бороться с коррупцией и предупреждать ее. Далее – дело за правоохранителями, которые должны дать правовую оценку выявленным нами финансовым нарушениям и организационным недостаткам", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что большинство массовых обысков, которые происходят в течение последнего месяца, – именно на тех предприятиях, объектах и в подразделениях КГГА, материалы по которым город передал правоохранителям. Мэр отметил, что столичная власть рассчитывает на отчет правоохранительных органов о рассмотрении всех этих материалов.

"Городская власть всегда настроена на эффективное сотрудничество с правоохранителями. Поэтому странно выглядит, когда на манипуляции и хайп превращают наши обращения и результаты наших проверок. Где тогда такое же упорство и информация, например, о "Большом строительстве"?! Там ничего не проверяют? Если мы говорим о справедливости и законе", – подчеркнул мэр столицы.

"Возвращаясь к информации, которую мы сегодня здесь заслушали, хочу подчеркнуть руководителям коммунальных предприятий и подразделений КГГА: обратите внимание на организацию работы подчиненных вам структур! Еще раз подчеркну: покрывать никто никого не будет! Материалы – в полицию. И за результаты своей работы будете отвечать по закону!" – заверил Кличко.