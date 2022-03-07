Кличко об погибшем Юрии Прилипко: до последнего момента был со своей общиной

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Кличко почтил память главы Гостомельской общины
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Погибший Юрий Прилипко до последнего момента был со своей Гостомельской общиной. Его расстреляли российские оккупанты, когда он раздавал людям еду и лекарства.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник подчеркнул, что враг целенаправленно убивает мирных жителей.

"Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрий Прилипко. Он до последнего момента был с общиной. Заботился о людях", – подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили главу Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко. Он погиб, когда раздавал людям еду и лекарство.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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