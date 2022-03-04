Кличко о ситуации в Киеве: ночь прошла спокойно, работала система ПВО

В Киеве ночь с 3 на 4 марта прошла относительно спокойно. В то же время несколько раз работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город живет на военном положении (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночь в столице прошла относительно спокойно. Несколько раз работали системы ПВО. Сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". И я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарством в коммунальные аптеки", – призвал Кличко.

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Он напомнил, что в столице, для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты.

"Но, если нет крайней необходимости, воздержитесь от передвижения по городу. Для своей безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие", – резюмировал мэр Киева.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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