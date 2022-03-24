Кличко – о разговоре с мэром Барселоны: сообщила о готовности и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь Киеву

Мэр испанского города Барселона Ада Колау сообщила о готовности и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь Киеву. Она также отметила политическую поддержку столицы Украины и нашей страны.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Испании понимают, что Россия бросила вызов европейским ценностям, демократии и свободе.

"Друзья! Сегодня пообщался онлайн с мэром Барселоны Адой Колау. Подчеркнул, что героически защищающие свою землю украинцы защищают сегодня принципы и свое право жить в демократической стране, а не в диктатуре Путина. Война, с которой Россия пришла на Украину, касается каждого гражданина Европы. Потому что Россия бросила вызов европейским ценностям демократии и свободы. Госпожа Ада Колау отметила, что понимает, что происходит в Украине. И отметила политическую поддержку Киева и Украины. А также засвидетельствовала готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь Киеву", – сообщил Кличко.

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Он добавил, что его испанская коллега обещала передать спецтехнику для нужд Киева, а сам, в свою очередь проинформировал ее, в чем нуждается украинская столица.

"Из необходимого я назвал медикаменты, защитное снаряжение для медиков и спасателей, средства гражданской защиты населения. А также моя коллега пообещала, что Барселона передаст спецтехнику для нужд Киева. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку и помощь Украине. И призываю к дальнейшему давлению на Россию – экономическому и политическому", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил французских партнеров за присвоение Киеву звания почетного гражданства.

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