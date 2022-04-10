Кличко не исключает второй попытки России атаковать Киев: столица должна быть готова к обороне

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает вторую попытку России атаковать и захватить столицу. И город должен быть и дальше готов к обороне. Об этом Виталий Кличко и его брат Владимир заявили в интервью американскому телеканалу ABC.

То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готовой к обороне, – отметил Кличко. – Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались. Это сегодня мы с Владимиром отметили в эфире одного из крупнейших американских телеканалов ABC", – написал Кличко в своем Telegram-канале.