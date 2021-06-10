Кличко назвал условие, при котором доходная часть бюджета Киева могла бы увеличиться на 13,8 млрд грн

Если бы Киеву оставляли 60% НДФЛ, как всем другим городам Украины, доходная часть бюджета столицы увеличилась бы на 13,8 млрд грн. Сейчас в городскую казну засчитывается 40% НДФЛ.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета. Так он ответил на вопрос о том, сколько недополучает столица из-за того, что большую часть налога на доходы физических лиц у нее забирают в бюджет государства.

"Напомню, согласно статье 64 Бюджетного кодекса Украины, в бюджет столицы засчитывается только 40% НДФЛ, уплачиваемого на территории Киева. Остальные же – 60% идут в Госбюджет. Вместе с тем, всем другим общинам оставляют 60% НДФЛ, – сказал Кличко. – В деньгах, для понимания, это выглядит так. Например, в бюджете города на этот год предусмотрены поступления от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 27,6 млрд грн, а если бы Киеву оставляли 60% налога, доходная часть сметы увеличилась бы на 13,8 млрд грн", – добавил он.

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Мэр Киева подчеркнул, что только в 2020 году таким образом город недополучил 12,3 млн грн, в 2019 – 11,5 млрд грн, в 2018 – 9,3 млрд грн.

В то же время размер субвенций из Государственного бюджета в бюджет Киева уменьшается из года в год. – Из 15,4 млрд грн в 2018 году до 8,1 млрд грн в 2021 году. За три года – почти вдвое. Также полностью отсутствует финансирование субвенции на выполнение столичных функций.

"Нам нужно ремонтировать дороги и мосты, строить развязки, объекты социальной инфраструктуры, модернизировать теплосети и много другой заброшенной десятилетиями инфраструктуры", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что Киевсовет неоднократно обращался к Президенту Украины, парламенту и правительству касаемо справедливого распределения налога на доходы физических лиц и устранения дискриминационного подхода к территориальной общины столицы. С 2015 по 2021 годы депутаты приняли 7 таких обращений от Киевсовета, два из них – этого года. Также в коммуникации с народными депутатами, городские власти неоднократно инициировали проекты законов о внесении изменений в статью Бюджетного кодекса относительно доходов бюджета столицы.

"Но Киев, к сожалению, не получает никакой реакции на свои справедливые требования. Это, подчеркну, в ситуации, когда НДФЛ имеет наибольший удельный вес в структуре доходов в бюджет города. И размер поступлений от этого налога влияет и на возможности осуществления Киевом своих самоуправляющихся полномочий, и на выполнение функций столицы Украины. Я считаю это абсолютной дискриминацией общины Киева. И, убежден, такую ситуацию нужно менять. Если у депутатов Киевсовета есть конкретные предложения относительно наших возможных следующих шагов, – готов обсуждать их и выносить на обсуждение Киевсовета", – сказал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, когда в Киеве построят экологически безопасный мусороперерабатывающий завод. Его концепцию должны презентовать в ближайшее время. Мэр уточнил, что новое предприятие станет альтернативой нынешним мусорным полигонам.