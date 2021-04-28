Кличко назвал сроки запуска системы автофиксации нарушений правил парковки

В Киеве система автоматической фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих карантинных ограничений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в среду, 28 апреля.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", – отметил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что сегодня соблюдение правил парковки контролирует профильное управление при Департаменте транспортной инфраструктуры города. Для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой"

Она будет также удобна для автовладельцев. В частности, у нее есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение этих правил.

Отметим, в Киеве на период локдауна водителям разрешили не платить за парковку авто на участках КП "Киевтранспарксервис". Всего в столице 354 паркинга КП "Киевтранспарксервис". Они рассчитаны на 23 441 парко-место, из которых 2410 – это места для инвалидов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабинет министров обновил правила парковки. Теперь запретили размещать парковки на тротуарах.