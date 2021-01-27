Кличко рассказал, как избежать еще одного локдауна в Киеве

В Киеве после завершения локдауна продолжают действовать определенные карантинные ограничения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отметив, что ситуация с COVID-19 немного улучшается.

"По оценкам врачей, локдаун дал положительный результат. Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус – рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года", – сказал Кличко.

Так, по его словам, запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

работа общепита с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов);

размещения в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть не менее 2 м;

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50 мест одного зала;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений.

"Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к привычной жизни. Но, если сейчас потеряем контроль над ситуацией – неизбежным будет введение нового локдауна, как это произошло в некоторых европейских странах. Поэтому, давайте не терять бдительности и пока не расслабляться! Соблюдаем правила, заботимся о своем здоровье", – отметил Виталий Кличко.