Кличко на открытии елки в Киеве: праздники – это время дарить радость и тепло самым важным людям

В Киеве в субботу, 18 декабря, в канун Святого Николая зажгли огни на главной елке страны. Участником праздника стал и мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщила пресс-служба столичного главы, традиционно елку установили на Софийской площади в столице.

"Сегодня, в канун Дня Святого Николая, мы зажигаем огни на главной елке страны. Мы все устали от суеты и многих проблем. И во время праздников можем немного отдохнуть. Эта торжественная атмосфера дает нам ощущение чуда. Праздника, которого все ждут. Которое объединит нас в кругу родных и близких людей. Ведь Новогодне-Рождественские праздники – это время подарить радость и тепло людям, важным в нашей жизни. Вспомнить и тех, кто в праздничные дни будет далеко от дома и своей семьи – наших защитников, берегущих наш с вами покой и мир в наших городах. Мы благодарны им. И еще раз хотим сказать Российской Федерации – не нужно нас пугать! Мы не хотим в Российскую Империю. И видим наше будущее в большой европейской семье", – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что нынешний год был непростым, и пандемия коронавируса принесла много изменений в нашу жизнь.

"Но мы не опускали рук и продолжили менять столицу. Мы делаем наш город более привлекательным, красивым, более комфортным для жизни каждого жителя и гостя нашей столицы", – подчеркнул Кличко.

Он пожелал киевлянам и их семьям мира, здоровья, успеха и мечтаний.

"Пусть вас радует наша елка-красавица, которая последние несколько лет попадала в рейтинг самых красивых в Европе. Попадет и в этот раз, я уверен!" – подчеркнул Кличко.

Главная елка страны в этом году – искусственная, высотой 31 метр. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 20 тысяч игрушек. Основа елки – в виде Рождественского вертепа, изображающего библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Сказочный и "космический" вид зеленой красавице придают подвесные гирлянды в виде звездного неба.

Вокруг елки расположились развлекательные локации: каток, фотозоны, детские забавы, мастерская и музей новогодних украшений, фуд-корты и теплые зоны отдыха.

Пробудет дух Нового Года и Рождества возле Софии до 16 января.