Кличко: единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений – массовая вакцинация

В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет в ближайшие дни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета. Он напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается.

"За прошедшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер, – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них – в тяжелом состоянии. – Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более чем 63 процента", – отметил Кличко.

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"Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в ближайшие дни", – сказал Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимость вакцинации.

"Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений – массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. – Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в "красную" зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины", – заметил Кличко.

Он напомнил, что на сегодня 98 процентов госпитализированных в больницы города – не привиты. И 99 процентов летальных случаев – это невакцинированные пациенты.

"Сегодня главное – сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных.

Те, кто выступает против вакцинации и ограничений, попав в больницу,

потом не рассказывают, что коронавируса не существует... Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" – подчеркнул Кличко.