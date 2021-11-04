Кличко: депутаты Киевсовета сегодня должны принять Регламент своей работы

Депутаты Киевсовета сегодня должны принять Регламент работы Киевского городского совета. Также на повестке дня несколько других важных вопросов.

Об этом в начале заседания Киевсовета заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщила пресс-служба.

"Мы сегодня должны принять важный документ – Регламент, который улучшит и сделает более эффективной работу Киевсовета этого созыва", – сказал мэр столицы.

"Должны принять и решение о публичных консультациях во время создания городских пространств, разработанное совместно с Офисом Совета Европы в Украине. Также в повестке дня – вопрос наименований улиц, которые накопились в Киевсовете уже в течение длительного времени. Я понимаю, что будут дискуссии, но призываю эти вопросы рассмотреть!” – подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что сегодня депутаты должны утвердить ряд хозяйственных вопросов – по созданию зеленых зон в столице и объектов энергетики. В частности, речь идет о семи разрешениях и трех отводах земли для городских скверов. А также – о создании еще 21 теплопункта "Киевтеплоэнерго".