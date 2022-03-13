Кличко: большинство депутатов Киевсовета – в столице и работают ради обороны города, защиты киевлян и жизнеобеспечения Киева

Большинство депутатов Киевсовета – в столице и сегодня работают ради обороны города, защиты киевлян и жизнеобеспечения Киева. Сегодня состоялось заседание сессии Киевского городского совета, где было принято важные решения для города, функционирующего в условиях военного положения.

В частности, депутаты увеличили резервный фонд столичного бюджета до 1,3 млрд. грн. В мирное время в резервном фонде предусмотрено 250 миллионов гривен. Дополнительные средства будут направлены на нужды обороны столицы и гражданской защиты населения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.

"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города. Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание и приняли важные решения. Большинство депутатов Киевсовета – в городе: работают для обороны столицы, ее надлежащего функционирования Сегодня решением городского совета мы увеличили резервный фонд столичного бюджета до 1,3 млрд грн Эти средства будут направлены на нужды обороны столицы и гражданскую защиту населения, – сказал Кличко – компенсацию транспортным предприятиям столицы, в том числе работающим в режиме укрытия – , например, метрополитен и тем, кто вывозит людей из пригородов, где продолжаются бои, в эти дни город помогает области и предоставляет автобусы "Киевпасстранса" для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня, из населенных пунктов Броварского направления. Также дополнительные средства нужны наа электро- и теплообеспечение города, другие острые нужды Киева", – отметил мэр столицы.

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Также он напомнил, что продолжает работу и гуманитарный штаб столицы.

"Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы. Я благодарю всех, кто сегодня помогает – каждый своей работой и усилиями. Спасибо нашим отважным защитам! Спасибо волонтерам! Итого выстоим! Слава Украине!", – подчеркнул Виталий Кличко.