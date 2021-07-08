Кличко: безотлагательно нужно рассмотреть вопрос отвода земли для аэропорта "Киев"
Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета в порядке неотложности рассмотреть вопрос отвода земли для аэропорта "Киев" им. И. Сикорского. Это необходимо для начала реконструкции и расширения его территории.
Соответствующее заявление глава столицы сделал в начале заседания Киевсовета 8 июля, сообщила пресс-служба.
"Сегодня в порядке неотложности нужно рассмотреть вопрос об отводе земли для аэропорта "Киев" имени Сикорского, чтобы начать его реконструкцию и расширение", – сказал Кличко.
Вместе с тем, мэр Киева отметил, что сегодня в повестке дня нет вопроса о новых правилах размещения малых архитектурных форм (МАФов).
"Вопрос чувствительный и резонансный и он будет вынесен на рассмотрение депутатов только с соблюдением существующей процедуры. Чтобы мы приняли взвешенное решение в интересах города и общества", – отметил Виталий Кличко.
Отметим, также на заседании Киевсовета Кличко призвал депутатов утвердить нормативную денежную оценку земель в столице. От этого зависит наполнение бюджета Киева.