Кличко анонсировал открытие новой школы в Киеве 1 сентября

1 сентября в Соломенском районе Киева откроют новую школу №22. Это будет современное и комфортное учебное заведение европейского уровня

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба. Он напомнил, что за последние несколько лет в Киеве построили 9 новых школ и построили или капитально обновили 33 детских сада, а также открыли 110 групп в действующих садах.

Видео дня

В то же время сейчас в школах столицы практически завершили подготовку к учебному году. Летом в каждом втором учебном заведении провели текущие или капитальные ремонты. В частности, отремонтировали 217 садов и 242 школы.

"На подготовку к новому учебному году столица выделила 1,8 млрд грн. И я рассчитываю, что все учебные заведения подготовились достойно", – подчеркнул мэр Киева.

Он также напомнил, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования, в частности.

"Педагоги являются приоритетной группой защиты. Сегодня в Киеве работает 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садов и других учебных заведений города. Сегодня каждый второй педагог столицы уже привился от COVID-19. И Департамент образования, и Департамент здравоохранения должны приложить все усилия, чтобы к следующей волне пандемии, которую специалисты прогнозируют на осень, педагоги и воспитатели были вакцинированы", – подчеркнул Кличко.

Напомним, за последние семь лет финансирование отрасли образования в столице выросло почти в 5 раз – с 5 млрд грн в 2014 году, до почти 25 млрд – в 2021 году. За эти средства город строит новые и обновляет существующие учебные заведения, закупает оборудование, обеспечивает питание в школах и садах. Создает комфортные условия для обучения детей и для работы педагогов. Из выделенных средств свыше 70% направляются на заработную плату работников образования – около 72 тысяч педагогов. Кроме зарплаты и доплат, гарантированных законодательством, все работники учебных заведений Киева получают максимальные муниципальные надбавки.