Киеву 1539 лет: столицу Украины поздравили послы и мэры со всего мира. Видео

Киев получил десятки поздравлений с 1539-летием, которое столица празднует в эти выходные, от послов многих иностранных государств и мэров городов.

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и обнародовал ролик с видеопоздравлениями (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Друзья! К 1539-летию Киева наш город и киевляне получают поздравления со всех уголков мира. Хочу поделиться с вами теплыми словами посла ЕС, главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, мэра Варшавы Рафала Тшасковськи, посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен и других друзей Киева и Украины", – отметил в посте к видео Кличко.

Как мэр украинской столицы и киевлянин Виталий Кличко поблагодарил всех иностранным друзьям и партнерам за их поддержку и любовь в Киев.

"Уважаемые киевляне и гости столицы Украины! В последнее воскресенье мая мы празднуем День Киева. В этом году, Киеву исполнилось 1539 лет. С гордостью могу сказать: Як тебе не любити, Києве мій? Поздравляю с Днем Киева!" – говорится в видеопоздравлении Киеву от главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"С Днем города, Киев! Я уже 10 лет своей жизни живу в этом прекрасном городе. И я вижу, как Киев становится европейской, современной столицей. С прекрасными людьми, прежде всего! И я вам всем желаю хорошего Дня Киева!" – поздравила киевлян посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

В ролике можно увидеть поздравления от послов Вьетнама, Нидерландов, Словении, Грузии, Литовской Республики, Норвегии, Аргентины, Польши, Казахстана, Индонезии, Мексики, Франции, Израиля, Индии, Турции, Швейцарии, Австралии, Азербайджана, Словакии, Кипра, Египта, Армении, Молдовы, Узбекистана, Эстонии, Дании. А также мэров Познани, Таллинна, Эдинбурга, Вильнюса, Торонто, Флоренции, Любляны, Софии, Кишинева, Бишкеке, Киото, Афин, Братиславы, Кракова и Тираны.