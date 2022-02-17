Киевсовет рассмотрит создание Государственного историко-мемориального заповедника 'Бабий Яр'

Сегодня депутаты Киевсовета должны принять решение, позволяющее продолжить создание Государственного историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

"Сегодня должны принять решение, которое поможет продолжить создание Государственного заповедника и Мемориала "Бабий Яр". В проекте говорится о государственно-частном партнерстве, по результатам которого все имущество, созданное как Мемориал и музей, перейдет к собственности государства и оно будет заботиться о нем далее. Это я говорю, чтобы не было спекуляций вокруг этого вопроса!" – сказал Виталий Кличко.