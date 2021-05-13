Киевсовет обратится в Кабмин о передаче дома Сикорского в собственность столицы

Киевсовет обратится к правительству Украины с предложением передать в коммунальную собственность дом, в котором проживал авиаконструктор Игорь Сикорский. Оно находится в аварийном состоянии.

Как заявил профильный заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив, чтобы спасти здание, необходимо провести работы по его консервации и реставрации, передает пресс-служба КГГА.

Он напомним, что сейчас усадьба принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны Украины.

"Более 20 лет дом Сикорского государство не может привести в надлежащее состояние. Если так будет и дальше, мы рискуем вообще остаться без памятника архитектуры. Киевсовет еще в 2017 году подтвердил готовность принять сооружение в коммунальную собственность, чтобы сохранить его. Однако правительство затягивает этот процесс", – заявил Прокопив.

Кроме того, чиновник напомнил, что Киевсовет также призвал Кабмин внести ряд объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Дом Сикорского – здание в Киеве, памятник истории национального значения, расположенное на улице Ярославов Вал, 15 Б. Семья Сикорских была связана с усадьбой с 1885 года. Авиаконструктор Игорь Сикорский проживал в доме в 1904-1912 годах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что КГГА хочет через суд обязать Министерство обороны Украины реставрировать дом Сикорского.