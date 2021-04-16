Киевские власти призвали прекратить массовые богослужения

В Киеве городские власти обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции для верующих.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продолжил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель", – рассказал Мондриевский.

Чиновник также отметил, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Пасху и майские праздники введут дополнительные ограничения и правила, чтобы приостановить распространение коронавирусной болезни.