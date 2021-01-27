В метрополитене Киева опровергли повышение стоимости проезда до 20 грн

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" пока не собирается повышать цены на проезд в наземном транспорте.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе предприятия, такой вопрос на повестке дня не стоит.

"Мы не отрицаем, что когда-то киевская власть может пересмотреть цены на проезд. Но сейчас таких дискуссий нет", – подчеркнули в предприятии.

В КП Киевский метрополитен нам уточнили, что у них нет информации о возможном росте цен для пассажиров.

Отметим, ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах.

"В том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем экономические предпосылки также для этого есть", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко заявил, что стоимость проезда в метро Киева может увеличиться с 8 до 20 грн. Из-за коронавируса количество пассажиров значительно сократилось, при этом расходы остались на прежнем уровне. С февраля, по его словам, местные власти начнут рассматривать вопрос подорожания проезда.