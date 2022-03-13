Киев за три дня помог эвакуировать из области более 10 тыс. человек – КГГА

Киев продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы. За три дня в западные области Украины отправили более 10 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Город предоставляет транспорт, чтобы вывезти граждан на железнодорожный вокзал.

"Столица продолжает помогать с эвакуацией жителей пригородов Киева. Сегодня (13 марта) – это броварское и ирпенское направления. Город предоставляет автобусы, чтобы доставлять людей на ж/д вокзал. За три дня в западные области Украины отправили более 10 тысяч человек", – подчеркнули в КГГА.

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В пресс-службе добавили, что ночь с 12 на 13 марта в Киеве прошла спокойно, а коммунальные службы приступили к работе.

"Не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа и помогайте тем, кто рядом. На выходные время комендантского часа не меняется. Она продлится с 20:00 до 7:00", – говорится в сообщении.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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