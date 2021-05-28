Киев накроют дожди, грозы и град: прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 28 мая, в Киеве ожидаются кратковременные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха днем достигнет максимальной отметки +23 градуса.

О непогоде предупредили в Украинском гидрометцентре. Там уточнили, что дожди сохранятся на выходных.

По прогнозу синоптиков, в городе будет переменная облачность, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с, температура ночью 14-16 °, днем 21-23 °.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА порекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе мотопомпы, гидромониторы помповые станции. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесьв круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19" – рассказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие пять лет человечество ожидает по меньшей мере один рекордно жаркий год, когда среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальный уровень.