Киев, которого уже нет: уникальные архивные фото Подола начала XX века

Подол является одной из древнейших локаций Киева, известной еще со времен Киевской Руси. Благодаря сохранившимся до наших дней снимкам, мы можем увидеть, какой была эта локация в начале XX века.

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Уникальные архивные фото тех лет в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Фотографии хранились в одной из киевских библиотек.

"Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного опубликовала замечательные фотографии. Киевский раздел начала XX века на фотографиях украинского искусствоведа, этнографа, археолога, историка, музейного работника Даниила Михайловича Щербаковского", – говорится в сообщении.

Подол – историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей между Пешеходным мостом через Днепр и Заводской улицей.

Напомним, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

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