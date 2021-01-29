Киев и область вернулись в лидеры по COVID-19 в Украине

На Киевщине за последние сутки количество заболеваний коронавируом увеличилась на 687 случаев и на утро 29 января в целом достигло 196 540.

В частности, 361 заражение выявили в Киеве и 323 – в области. Регион вновь занял одно из первых мест по суточному приросту инфицирований, свидетельствуют данные сайта СНБО.

В течение прошедших суток коронавирусная болезнь унесла жизни 9 киевлян, а всего умерли 2335. В то же время 1735 инфицированных выздоровели, в общем вылечились уже 65 722 жителя столицы. В городе насчитывается 127 833 всех заражений COVID-19.

В Киевской области подтверждено 68 707 заражений. От осложнений болезни умерли 1124 больных (+2), однако 55 548 смогли ее преодолеть (+691).

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук привезла COVID-19 из Вашингтона. Она призналась, что заразилась во время командировки в США, где вела репортаж с инаугурации Джо Байдена.