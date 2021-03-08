Киев и кофе: история появления любимого напитка столицы

По некоторым данным, кофе в Украине появился в 1672 году, когда в городе Каменец-Подольский была открыта первая турецкая кофейня.

Как сообщает сайт 44, по другой версии, заведение открыли украинские казаки во главе с Юрием Кульчицким, привезшим зерна для напитка в качестве трофея. Именно с этого, по некоторым версиям, начинается кофейная история всей Европы.

В Киеве кофе появился несколькими годами позднее, в 1678 году. Его привез Патрик Гордон из Шотландии. Генерал-майор, которого назначили комендантом города. Уже в XVIII столетии, его зерна использовались в том числе в качестве зарплат для местных чиновников. Но особенно популярным он стал в XIX веке.

Тон к массовой продаже кофе задали элитные кондитерские, открывающиеся в то время в Киеве. А подавали его вместе с тортами и сладостями.

Кофейни из-за своих цен больше всего были доступны для маклеров, купцов и чиновников, которые работали на Крещатике. Там собиралась состоятельная и деловая публика, которой напиток очень полюбился. Однако после 1918 года начали закрывать подобные заведения и кондитерские, а кофе в страну покупать перестали по причине нехватки иностранной валюты и других приоритетов в импорте.

Начиная с послереволюционного времени, и вплоть до периода "оттепели" 1960-х, кофе в Киеве, как и в остальной части страны, можно сказать не было совсем. Возвращаться напиток в продажи начал лишь во второй половине XX века.

Популярнее кофе в Киеве стал уже в начале 1970-х. Тогда, помимо зернового, появился и растворимый его вариант. Была куплена технология производства у компании Niro в Дании, и начали выпускать такой напиток в Днепре и во Львове.

Окончательно кофе укрепил позиции во время Олимпиады-80. Киев активно готовился к спортивным мероприятиям. В общепитах города было установлено три профессиональных кофемашины. Любили кофе и иностранцы, приезжающие на Олимпиаду. Это дало еще один толчок к тому, что киевляне начали пить его регулярно.

В 90-е годы, в Киеве продолжали работать заведения в советском стиле. Выглядели они довольно своеобразно, но не слишком эстетично. Развиваться кофейный бизнес начал ближе к 2000-м годам, но на этот раз все происходило значительно активнее.

В Киеве появилось немало профессиональных кофеен, красивых ресторанов и заведений, в которых подают кофе, а особенно популярными стали мобильные точки, в которых его можно заказать на ходу, прямо на улице. Продавать напиток стали в красивых одноразовых стаканчиках из бумаги. В 2010-е появились и заведения, в которых кофе готовят более изысканно, обжаривая зерна прямо на месте, и используя соответствующее оборудование.

Сегодня, кофе является любимым напитком жителей города. Его активно пьют и дома, и на улицах. С него начинается утро многих киевлян, и кружка кофе сопровождает их почти весь день, в любую погоду.

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